Винус Уильямс и Каролина Возняцки посетили Met Gala — 2022

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Винус Уильямс и чемпионка Australian Open — 2018 датчанка Каролина Возняцки посетили торжественное благотворительное мероприятие Met Gala — бал нью-йоркского Института костюма.

Возняцки предстала на красной дорожке в платье от Christian Siriano с небесно-голубой шёлковой накидкой, Винус же выбрала лаконичный чёрный костюм от Chloé.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Отметим, что Возняцки — победительница финала Итогового турнира WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. В апреле она провела свой прощальный матч, выиграв у немки Анжелики Кербер.