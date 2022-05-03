Винус Уильямс и Каролина Возняцки посетили Met Gala — 2022

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Винус Уильямс и чемпионка Australian Open — 2018 датчанка Каролина Возняцки посетили торжественное благотворительное мероприятие Met Gala — бал нью-йоркского Института костюма.
Возняцки предстала на красной дорожке в платье от Christian Siriano с небесно-голубой шёлковой накидкой, Винус же выбрала лаконичный чёрный костюм от Chloé.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Отметим, что Возняцки — победительница финала Итогового турнира WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. В апреле она провела свой прощальный матч, выиграв у немки Анжелики Кербер.
- 3 мая 2022
-
19:56
-
19:37
-
19:09
-
18:31
-
18:23
-
17:51
-
17:38
-
17:20
-
16:59
-
16:34
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:08
-
15:48
-
15:43
-
15:40
-
15:31
-
14:42
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:21
-
13:07
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
12:13
-
11:02
-
09:56
-
08:44
-
08:38
-
04:16
-
02:00
-
01:06