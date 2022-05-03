Наоми Осака намекнула, что сыграет с Ником Кирьосом на Уимблдоне-2022 в миксте

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака заявила о намерении сыграть в миксте на Уимблдоне-2022.
Отметим, что в начале сезона, на Открытом чемпионате Австралии – 2022 Осака не исключила возможность сыграть в паре с австралийцем Ником Кирьосом.
«Итак, я собираюсь сыграть в смешанном парном разряде на Уимблдоне. Знаю, это шокирует, верно? Я тоже в шоке. Я правда не хочу огорчать человека, с которым буду играть, потому что всякий раз, когда я выступаю в парном разряде, мне приходится говорить: «Извини!». Я постараюсь не быть обузой.
Кто этот человек? Разве не прикольнее будет узнать об этом, когда придёт время? Почти уверена, что если бы вы хорошенько захотели, то догадались бы, кто это», — приводит слова Осаки Mirror.
- 3 мая 2022
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