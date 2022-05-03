Мариан Вайда раскрыл истинные причины разрыва с Новаком Джоковичем

Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, раскрыл истинные причины разрыва сотрудничества с подопечным.

Примечательно, что Джокович, объясняя разрыв с Вайдой, заявлял, что 57-летний тренер устал от постоянных разъездов по миру. Вайда и Джокович работали вместе в течение 15 лет.

«На это решение повлиял целый комплекс причин: мы работали вместе очень долгое время, его решения показали, что он намерен сосредоточиться на турнирах «Большого шлема», поэтому Новак мог решить, что ему не нужно так много людей в команде. Он захотел уменьшить тренерский штаб, оставить только одного тренера.

Я точно не знаю, потому что его не спрашивал. Но на основе анализа его расписания предполагаю, что он хотел сократить команду и выбрал Горана Иванишевича. Ведь нет смысла в тренере, который будет работать с ним только на «Шлемах». Тренеру нужен долгосрочный план», — приводит слова Вайды Tennis Majors.