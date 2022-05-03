Новак Джокович уверенно обыграл Гаэля Монфиса на старте «Мастерса» в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В стартовом для себя матче Джокович (1) уверенно обыграл 21-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 28 минут. Джокович два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Монфиса — ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти созданных.
Отметим, что счёт их личных встреч на уровне ATP стал 18-0 в пользу Джоковича. Монфис выиграл у серба только на турнире серии «фьючерс» в Италии в 2004 году.
Соперником Джоковича в третьем раунде станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада, 14) – Энди Маррей (Великобритания, WC).
Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
- 3 мая 2022
-
21:15
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
19:56
-
19:37
-
19:09
-
18:31
-
18:23
-
17:51
-
17:38
-
17:20
-
16:59
-
16:34
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:08
-
15:48
-
15:43
-
15:40
-
15:31
-
14:42
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:21
-
13:07
-
13:01
-
12:30
-
12:14
-
12:13
-
11:02
-
09:56
-
08:44