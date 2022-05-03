Новак Джокович уверенно обыграл Гаэля Монфиса на старте «Мастерса» в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Джокович (1) уверенно обыграл 21-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 28 минут. Джокович два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Монфиса — ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти созданных.

Отметим, что счёт их личных встреч на уровне ATP стал 18-0 в пользу Джоковича. Монфис выиграл у серба только на турнире серии «фьючерс» в Италии в 2004 году.

Соперником Джоковича в третьем раунде станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада, 14) – Энди Маррей (Великобритания, WC).

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.