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Новак Джокович сохранит первое место в рейтинге ATP по итогам «Мастерса» в Мадриде

Новак Джокович сохранит первое место в рейтинге ATP по итогам «Мастерса» в Мадриде
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сохранит первое место в рейтинге ATP по итогам грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Ранее серб уверенно вышел в третий круг соревнований, обыграв Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:2.

Джоковича мог обойти в рейтинге лишь россиянин Даниил Медведев, пропускающий турнир. Дело в том, что в 2021 году Джокович в Мадриде не играл, но 9 мая у него должны списать 500 очков за 2019 год. Медведев же в прошлом сезоне потерпел поражение в третьем круге, то есть у него спишутся лишь 90 баллов. Чтобы сохранить своё первое место, сербу необходимо было за время «Мастерса» в Мадриде-2022 добрать эти недостающие 90 очков, то есть выйти в третий круг соревнований, что он и сделал.

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