Джокович повёл со счётом 18:0 в матчах с Монфисом. Это рекорд на уровне ATP

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович довёл счёт в личных противостояниях с французом Гаэлем Монфисом до 18:0.

18-ю победу над Монфисом Джокович одержал во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Новака.

Отметим, что данный статистический показатель стал рекордным на уровне ATP.

Ранее счёт 17:0 был зафиксирован в пяти противостояниях:

Бьорн Борг – Витас Герулайтис (17:0);

Роджер Федерер – Михаил Южный (17:0);

Рафаэль Надаль – Ришар Гаске (17:0);

Иван Лендл – Тим Майотт (17:0);

Роджер Федерер – Давид Феррер (17:0).

Отметим, что Монфис выиграл у Джоковича только на турнире серии «фьючерс» в Италии в 2004 году.