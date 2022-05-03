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Джокович повёл со счётом 18:0 в матчах с Монфисом. Это рекорд на уровне ATP

Джокович повёл со счётом 18:0 в матчах с Монфисом. Это рекорд на уровне ATP
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович довёл счёт в личных противостояниях с французом Гаэлем Монфисом до 18:0.

18-ю победу над Монфисом Джокович одержал во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Новака.

Отметим, что данный статистический показатель стал рекордным на уровне ATP.

Ранее счёт 17:0 был зафиксирован в пяти противостояниях:

Бьорн Борг – Витас Герулайтис (17:0);
Роджер Федерер – Михаил Южный (17:0);
Рафаэль Надаль – Ришар Гаске (17:0);
Иван Лендл – Тим Майотт (17:0);
Роджер Федерер – Давид Феррер (17:0).

Отметим, что Монфис выиграл у Джоковича только на турнире серии «фьючерс» в Италии в 2004 году.

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