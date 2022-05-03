«Лучший матч сезона». Джокович прокомментировал победу над Монфисом в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал уверенный старт на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

Джокович со счётом 6:3, 6:2 обыграл француза Гаэля Монфиса. Он повёл в серии их личных встреч со счётом 18:0, что является рекордом тура.

«Наверное, для меня это был лучший матч сезона. Я провёл не очень много матчей и по-прежнему ищу ритм, но это очень хорошая победа. С Гаэлем всегда непросто, он такой быстрый.

Я чувствовал себя хорошо на корте. Реализовав брейк-пойнт при счёте 3:2, я почувствовал облегчение и в целом начал играть на высоком уровне. Думаю, я хорошо двигался, доминировал ударом с форхенда, хорошо перемещался по корту и нашёл свою подачу. В целом очень хороший результат.

И в Мадриде я тренировался в других условиях – было солнечно, мяч отскакивал сильнее, тренировочные корты были быстрее. А сейчас пошёл дождь, крыша была закрыта, так что нужно было адаптироваться. По-моему, у меня это хорошо получилось в важные моменты», — сказал Джокович в микст-зоне.