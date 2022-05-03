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Эмма Радукану проиграла украинке Ангелине Калининой в 3-м круге турнира в Мадриде

Эмма Радукану проиграла украинке Ангелине Калининой в 3-м круге турнира в Мадриде
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Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В третьем круге Радукану (9) уступила 37-й ракетке мира представительнице Украины Ангелине Калининой со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Радукану один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Калининой — один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Калинина сразится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом круге.

Мадрид (ж). 3-й круг
03 мая 2022, вторник. 21:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		2 6
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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