Эмма Радукану проиграла украинке Ангелине Калининой в 3-м круге турнира в Мадриде

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В третьем круге Радукану (9) уступила 37-й ракетке мира представительнице Украины Ангелине Калининой со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Радукану один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Калининой — один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале Калинина сразится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом круге.
- 3 мая 2022
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