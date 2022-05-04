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Матс Виландер высказался о решении Уимблдона отстранить россиян

Матс Виландер высказался о решении Уимблдона отстранить россиян
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Уимблдон был и остаётся тем, кто делал что-то раньше других турниров «Большого шлема». Потому что Уимблдон несёт меньшую ответственность перед миром тенниса, так как является частным клубом. Думаю, они всегда делали то, что сами считали правильным. Своими действиями они пытаются что-то изменить, подобно тому, как некоторые страны сделали с апартеидом в Южной Африке в 1970-х и 1980-х годах. Помогло ли это в конечном итоге в ситуации с Южной Африкой? Нет.

Я считаю исключение российских и белорусских игроков совершенно несправедливым. Конечно, мне их жаль.

Я надеюсь на солидарность в мире тенниса. Игроки знают Медведева и Азаренко лично, они знают их намного лучше, чем я. Вы многое можете узнать о людях в раздевалке», — приводит слова Виландера Eurosport.de.

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