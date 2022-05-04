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Гаэль Монфис прокомментировал то, что Новак Джокович побеждает его 18:0 в личных встречах

Гаэль Монфис прокомментировал то, что Новак Джокович побеждает его 18:0 в личных встречах
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Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал тот факт, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл у него 18 матчей из 18. Вчера, 3 мая, Джокович победил Монфиса во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Браво, Новак. Обычно на 3:0 перестаём считать. Постараюсь, чтобы не было 21:0, как в пинг-понге», — написал Монфис в своём «твиттере».

Отметим, что данный статистический показатель стал рекордным на уровне ATP. Ранее счёт 17:0 был зафиксирован в пяти противостояниях:

Бьорн Борг – Витас Герулайтис;
Роджер Федерер – Михаил Южный;
Рафаэль Надаль – Ришар Гаске;
Иван Лендл – Тим Майотт;
Роджер Федерер – Давид Феррер.

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