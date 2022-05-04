Украинка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Радукану и выход в 1/4 Мадрида

Украинская теннисистка Ангелина Калинина высказалась о победе над чемпионкой US Open 2021 года британкой Эммой Радукану в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Калинина обыграла Радукану со счётом 6:2, 2:6, 6:4 и вышла в четвертьфинал.
«В конце матча я уже не думала о счёте. Накал борьбы был высоким. Я рада, что смогла закончить матч. Концовка была просто безумной. Столько решающих очков, продолжительных розыгрышей… Тяжёлый, тяжёлый матч.
Очень рада, что начинаю продвигаться дальше по сетке на крупных турнирах. Я выступаю в таких турнирах, набираюсь опыта, и теперь у меня будет ещё одна возможность. Я получаю новый опыт на таком уровне», — приводит слова Калининой пресс-служба WTA.
В четвертьфинале Калинина сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
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