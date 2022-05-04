Энди Маррей высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем в третьем круге Мадрида

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, что думает о предстоящем матче с 20-кратным победителем ТБШ, лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем. Маррей сыграет с Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).
«В теории у меня не должно быть шансов в этом матче. Он номер один в мире, а я играю с металлом в бедре. Поэтому у меня не должно быть шансов. Но это отличная возможность понять, каков мой уровень, сыграв с ним снова.
В прежние годы у нас было много битв на крупнейших турнирах. Кажется, мы играли с ним во всех финалах ТБШ. Мы и здесь играли в финале. Я давно не играл с ним. Не знаю, будет ли у меня шанс, но я получу удовольствие от игры. Я сделаю всё, что от меня зависит. И посмотрим, что получится», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.
Матч Джокович — Маррей состоится завтра, 5 мая.
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