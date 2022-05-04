Новак Джокович поделился мнением об Энди Маррее перед матчем третьего круга в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что думает о трёхкратном победителе ТБШ, бывшем лидере рейтинга ATP британце Энди Маррее. Джокович сыграет с Марреем в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания), матч состоится завтра, 5 мая.

«Он хорошо перемещается по корту, играет всё лучше и лучше. Это действительно здорово видеть, поскольку он важный игрок в нашем спорте. Он оставил свой след в истории, выиграв несколько «Шлемов» и золотые медали Олимпиад и став первым номером. Он один из самых важных теннисистов.

Приятно, что он по-прежнему выступает. Впечатляет, что он продолжает играть на высоком уровне, хотя время идёт. Он перенёс операцию [на бедре], прошёл через многое в последние годы. Его устойчивость и боевой дух действительно впечатляют», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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