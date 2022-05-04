Новак Джокович поделился мнением об Энди Маррее перед матчем третьего круга в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что думает о трёхкратном победителе ТБШ, бывшем лидере рейтинга ATP британце Энди Маррее. Джокович сыграет с Марреем в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания), матч состоится завтра, 5 мая.
«Он хорошо перемещается по корту, играет всё лучше и лучше. Это действительно здорово видеть, поскольку он важный игрок в нашем спорте. Он оставил свой след в истории, выиграв несколько «Шлемов» и золотые медали Олимпиад и став первым номером. Он один из самых важных теннисистов.
Приятно, что он по-прежнему выступает. Впечатляет, что он продолжает играть на высоком уровне, хотя время идёт. Он перенёс операцию [на бедре], прошёл через многое в последние годы. Его устойчивость и боевой дух действительно впечатляют», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
- 4 мая 2022
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:51
-
08:42
-
07:49
-
02:15
-
00:57
- 3 мая 2022
-
23:30
-
21:59
-
21:15
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
19:56
-
19:37
-
19:09
-
18:31
-
18:23
-
17:51
-
17:38
-
17:20
-
16:59
-
16:34
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:08
-
15:48
-
15:43
-
15:40
-
15:31
-
14:42
-
14:08