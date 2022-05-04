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Бывшая жена Бориса Беккера эмоционально высказалась о тюремном сроке теннисиста

Бывшая жена Бориса Беккера эмоционально высказалась о тюремном сроке теннисиста
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Лилли Беккер, бывшая супруга шестикратного чемпиона «Шлемов» немца Бориса Беккера, эмоционально прокомментировала решение британского суда приговорить теннисиста к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов.

«Я совсем сломалась [когда услышала приговор]. Я не могла поверить в то, что слышала, потому что до того, как судья вынес свой вердикт, была убеждена, что он отделается немного легче, чем двумя с половиной годами. И я должна была принять это. И не знаю, как это сделала.

Слава богу, мой сын был готов к этому. Я должна была рассказать ему об этом. Мы намеренно не говорили ни о суде, ни о чём-то другом. У меня не было другого выбора, кроме как разбить себе сердце — или, точнее, его сердце — в прошлое воскресенье, и я никому этого не желаю. Это было самое сложное, что мне приходилось делать, — с 12-летним ребёнком-то. Он не мог этого понять — он до сих пор не может. Это разбивает моё сердце», — приводит слова Лилли Беккер Daily Express.

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