Эмма Радукану после поражения от Калининой заявила, что у неё были проблемы со здоровьем
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Чемпионка US Open 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану пожаловалась на проблемы со спиной, после того как в трёх сетах проиграла украинке Ангелине Калининой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«Откровенно говоря, у меня были проблемы со спиной. В последнюю неделю спина меня раздражает, и это сыграло свою роль.
Я пока не знаю, что стану делать дальше. Может, уеду домой, а может, полечу прямо на турнир в Рим. Сейчас план таков, чтобы отправляться в Рим. Не знаю, когда я начну турнир. Может, в понедельник или во вторник. Надеюсь, времени хватит. Будет очень обидно, если турнир придётся пропустить», — приводит слова Эммы Радукану The Independent.
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