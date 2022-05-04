Ник Кирьос: порой единственный, кто верит в тебя, — это ты сам

75-й номер мирового рейтинга скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос высказался в социальных сетях о непростой жизни профессионального спортсмена.
«Это одинокий путь, порой бывают моменты, когда единственный, кто верит в тебя, – это ты сам», – написал Кирьос, прикрепив собственную фотографию.
Фото: из личного архива ника карьоса
Ранее в интервью Кирьос заявил, что намерен сыграть на «Ролан Гаррос» ради желания своей девушки и блогера Кристен Хатци увидеть Париж.
В нынешнем сезоне австралиец выступил на домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии, а также на американских турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами и Хьюстоне. На Australian Open Кирьос дошёл до второго круга, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву, в Индиан-Уэллсе уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале, в Майами — итальянцу Яннику Синнеру, а в Хьюстоне — американцу Райлли Опелке в полуфинале.
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