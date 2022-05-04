Экс-тренер Джоковича Мариан Вайда высказался о готовности Новака к «Ролан Гаррос»

Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича, высказал мнение, что сербский теннисист подойдёт к «Ролан Гаррос» в лучшей форме. Турнир пройдёт с 22 мая по 5 июня.
«Он был не в лучшей форме из-за проблем в начале года. У него не так много матчей за плечами, поэтому сейчас он старается играть везде, где только можно.
Он возвращается к своему прежнему «я», хотя в финале в Белграде он всё ещё был не в лучшей форме. Возможно, ему будет нелегко на турнирах в Мадриде и Риме, но я думаю, что он будет готов к «Ролан Гаррос», — приводит слова Вайды Eurosport.co.uk.
Вчера, 3 мая, Джокович победил француза Гаэля Монфиса и вышел в третий круг турнира в Мадриде (Испания). Его соперником станет британец Энди Маррей, матч состоится завтра, 5 мая.
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