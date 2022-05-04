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Энен: Надаль попытается отыграться за поражение на «Ролан Гаррос», если будет готов

Энен: Надаль попытается отыграться за поражение на «Ролан Гаррос», если будет готов
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийская теннисистка Жюстин Энен высказалась о перспективах бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля на предстоящем «Ролан Гаррос».

«Весь вопрос заключается в том, сможет ли Надаль хотя бы ещё один раз победить на «Ролан Гаррос». Если он будет готов физически, то, как по мне, его желание отыграться после поражения в прошлогоднем полуфинале будет огромным», – приводит слова Энен издание Tennis World USA.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции 2021 года Надаль, обыграв по ходу турнира Алексея Попырина, Ришара Гаске, Кэмерона Норри и Янника Синнера, дошёл до полуфинала, где по итогам четырёх сетов уступил аргентинцу Диего Шварцману (15).

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