Директор «Мастерса» в Мадриде Фелисьяно Лопес назвал самый ожидаемый матч турнира

Директор турнира серии «Мастерс» в Мадриде бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал, какого матча ожидает больше всего. По его словам, это противостояние испанцев Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, которые могут сыграть в четвертьфинале.

«Прямо сейчас я не вижу матча лучше, чем Алькарас — Надаль. Надеюсь [на их встречу], но конкуренция высока. Надаль дебютирует в среду, Алькарас приехал после победы в Барселоне… Такой матч все захотели бы увидеть», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.

Алькарас во втором круге победил грузина Николоза Басилашвили. В третьем раунде он сыграет либо с британцем Кэмероном Норри, либо с американцем Джоном Иснером. Надаль во втором круге сразится с сербом Миомиром Кецмановичем.

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