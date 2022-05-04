На турнире в Мадриде выполнили просьбу Надаля, чтобы тот успел на «Реал» — «Ман Сити»

Организаторы турнира в Мадриде (Испания) согласились пойти навстречу 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, который изъявил желание посетить ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Express.
Надаль попросил, чтобы его матч не ставили на поздний вечер. Сегодня, 4 мая, испанец сыграет матч второго круга с сербом Миомиром Кецмановичем, который начнётся не ранее 17:00 мск. Матч «Реал» — «Манчестер Сити» начнётся в 22:00 мск.
Напомним, в первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» на своём поле со счётом 4:3. Победитель противостояния сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».
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