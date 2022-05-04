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Ким Клейстерс прокомментировала победу Энди Маррея над Шаповаловым

Ким Клейстерс прокомментировала победу Энди Маррея над Шаповаловым
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс прокомментировала выступление именитого британца Энди Маррея на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, во втором раунде основных соревнований Маррей обыграл со счётом 6:1, 3:6, 6:2 канадца Дениса Шаповалова.

«Так радостно видеть, как побеждает Энди Маррей!» – написала Клейстерс в социальных сетях.

За выход в четвертьфинал турнира Маррей сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, встреча с которым состоится завтра, 5 мая.
Общий призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующим чемпионом является немец Александр Зверев.

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