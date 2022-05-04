Энди Маррей сравнил себя с Надалем, Федерером и Джоковичем

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей сравнил себя с испанцем Рафаэлем Надалем, швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем. Надаль 21 раз становился победителем ТБШ, Федерер и Джокович — по 20.

«То, что выиграл я, кажется несущественным, если посмотреть на этих троих. И я понимаю это.

Я никогда не скажу, что был на их уровне. Я понимаю, сколько всего они выиграли. Но, думаю, в моей карьере были моменты, когда я играл на их уровне», — приводит слова Маррея El Pais.

Завтра, 5 мая, Маррей сыграет с Джоковичем в третьем круге турнира в Мадриде. Что касается Надаля, то он сегодня, 4 мая, сразится с сербом Миомиром Кецмановичем во втором круге.

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