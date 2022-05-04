Новак Джокович назвал главного соперника в карьере

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал 21-кратного победителя ТБШ испанца Рафаэля Надаля главным соперником в карьере. Джокович и Надаль сыграли 58 матчей в рамках ATP, 30 из которых выиграл серб, 28 — испанец.
Джоковича спросили, влияет ли на него то, что Надаль вернулся на корт после паузы в несколько недель.
«Конечно, влияет, потому что он мой главный соперник за всё время. Вы правы. Я имею в виду, что не думаю об этом, но мы уже довольно давно не играли на одном турнире.
Знаете, времена меняются. Есть молодые игроки, и мы оба делаем всё, чтобы оставаться на верхних строчках. Считаю, мы всё ещё сильны, и приятно видеть это», — приводит слова Новака Daily Express.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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