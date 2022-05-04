«Из Италии с любовью». Арина Соболенко показала фотографии из Рима

Четвёртая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко показала свежие фотографии в своих социальных сетях. Снимки сделаны в Риме, где с 9 по 15 мая пройдёт грунтовый турнир категории WTA-1000.
«Из Италии с любовью», — подписала фотографии Соболенко.
Фото: из личного архива арины соболенко
Фото: из личного архива арины соболенко
Действующим победителем соревнований в Риме является лидер сезона полька Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла со счётом 7:6, 6:3 американку Кори Гауфф.
Ранее в апреле на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Соболенко дошла до финала, где крупно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6. Финал в Штутгарте – лучший результат Арины в текущем сезоне, она начинала его в статусе второй ракетки мира.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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