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Онс Жабер победила Симону Халеп и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Онс Жабер победила Симону Халеп и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде
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Десятая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Её соперницей была 21-й номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп. Жабер выиграла встречу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Жабер дважды подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Она использовала четыре брейк-пойнта из пяти (процент реализации составил 80%). У Халеп один эйс и одна ошибка на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из трёх (33%).

В полуфинале Жабер сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США). Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 4 мая.

Турнирная сетка
Мадрид (ж). 1/4 финала
04 мая 2022, среда. 13:10 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп

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