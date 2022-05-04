Онс Жабер победила Симону Халеп и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Десятая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Её соперницей была 21-й номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп. Жабер выиграла встречу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Жабер дважды подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Она использовала четыре брейк-пойнта из пяти (процент реализации составил 80%). У Халеп один эйс и одна ошибка на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из трёх (33%).
В полуфинале Жабер сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США). Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 4 мая.
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Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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