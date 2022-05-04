Каспер Рууд неожиданно уступил 77-й ракетке мира на «Мастерсе» в Мадриде
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд встретился с сербом Душаном Лайовичем (77).
Победу со счётом 7:6 (9:7), 2:6, 6:4 одержал Лайович. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. Рууд оформил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Лайовича – пять эйсов, ноль двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем раунде соревнований Лайович встретится с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем (14) и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (29).
Общий призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующим чемпионом является немец Александр Зверев.
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