Стефанос Циципас: сейчас есть «Большая двойка», а не «Большая тройка»
Поделиться
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение, что «Большой тройки», к которой традиционно принято причислять испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, больше не существует. Надаль 21 раз становился чемпионом турниров «Большого шлема», Федерер и Джокович — по 20.
«Я бы сказал, что сейчас есть скорее «Большая двойка», а не «Большая тройка». И эти двое, Надаль и Джокович, всё ещё в деле. Они играют очень хорошо, находятся в очень хорошей форме.
Не думаю, что они скоро уйдут. Они же хорошо играют. Когда я играл против них, они создавали огромные трудности», — приводит слова Стефаноса Циципаса ABC.es.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
Комментарии
- 4 мая 2022
-
15:00
-
14:16
-
14:14
-
14:01
-
13:30
-
13:30
-
13:02
-
12:51
-
10:45
-
10:41
-
10:14
-
10:04
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:51
-
08:42
-
07:49
-
02:15
-
00:57
- 3 мая 2022
-
23:30
-
21:59
-
21:15
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
19:56
-
19:37
-
19:09
-
18:31
-
18:23
-
17:51
-
17:38
-
17:20
Партнерский контент