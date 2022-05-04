Стефанос Циципас: сейчас есть «Большая двойка», а не «Большая тройка»

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение, что «Большой тройки», к которой традиционно принято причислять испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, больше не существует. Надаль 21 раз становился чемпионом турниров «Большого шлема», Федерер и Джокович — по 20.

«Я бы сказал, что сейчас есть скорее «Большая двойка», а не «Большая тройка». И эти двое, Надаль и Джокович, всё ещё в деле. Они играют очень хорошо, находятся в очень хорошей форме.

Не думаю, что они скоро уйдут. Они же хорошо играют. Когда я играл против них, они создавали огромные трудности», — приводит слова Стефаноса Циципаса ABC.es.

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте: