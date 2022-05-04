Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
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Стало известно, с кем восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в третьем круге грунтового турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соперником Рублёва станет 36-й номер рейтинга ATP, представитель Великобритании Даниэль Эванс, который в матче второго круга победил испанца Роберто Баутисту-Агута (19) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 59 минут.
Эванс девять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, использовав три брейк-пойнта из девяти (процент реализации составил 33%). У Баутисты-Агута один эйс и ни одной ошибки на подаче. Он реализовал лишь два брейк-пойнта из восьми (25%).
Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2022, среда. 13:10 МСК
36
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|7 7
|
|7
|6 2
19
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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