Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Стало известно, с кем восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в третьем круге грунтового турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соперником Рублёва станет 36-й номер рейтинга ATP, представитель Великобритании Даниэль Эванс, который в матче второго круга победил испанца Роберто Баутисту-Агута (19) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 59 минут.

Эванс девять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, использовав три брейк-пойнта из девяти (процент реализации составил 33%). У Баутисты-Агута один эйс и ни одной ошибки на подаче. Он реализовал лишь два брейк-пойнта из восьми (25%).

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте: