«Очень хотелось отомстить». Онс Жабер прокомментировала победу над Халеп в Мадриде

10-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу над 21-м номером рейтинга, румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, Жабер обыграла соперницу со счётом 6:3, 6:2 менее чем за полтора часа.

«Очень рада тому, что мне удалось показать такой уровень. Очень хотелось отомстить. Мне кажется, что я уступила ей с таким же счётом в Дубае, и тогда я не была довольна собой, но тогда я вышла после травмы.

Сегодня же я сказала себе, что у меня нет никаких оправданий. Я здорова и провела уже немало матчей на грунте, так что… я смогла на этот раз услышать своего тренера», – сказала Жабер в интервью пресс-службе турнира.