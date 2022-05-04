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Шамиль Тарпищев оценил соперника Андрея Рублёва в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Шамиль Тарпищев оценил соперника Андрея Рублёва в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с британцем Даниэлем Эвансом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Во втором круге Эванс в трёх сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута.

«В Мадриде медленный корт, потому что там своеобразная атмосфера. Корт находится на 1000 метров над уровнем моря, поэтому мяч летит несколько по-другому.

Эванс — атакующий и довольно агрессивный игрок, но с ним проще играть на земле, чем на быстром покрытии. Вопрос только в том, насколько Рублёв адаптирован к среднегорью — сказаться может только это. Рублёв играет быстрее, и на таком покрытии должен обыгрывать Эванса», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:

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