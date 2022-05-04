Александр Зверев не без проблем одолел Чилича на турнире в Мадриде

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). 3-я ракетка мира, немец Александр Зверев встретился с 24-м номером рейтинга, хорватом Марином Чиличем.

Победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4 одержал Зверев. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Александр сделал 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Чилича – три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем раунде соревнований Зверев встретится с победителем матча американца Себастьяна Корды (30) и итальянца Лоренцо Музетти (63), который состоится сегодня, 4 мая.

Общий призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующим чемпионом является Зверев.