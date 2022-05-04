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Александр Зверев не без проблем одолел Чилича на турнире в Мадриде

Александр Зверев не без проблем одолел Чилича на турнире в Мадриде
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). 3-я ракетка мира, немец Александр Зверев встретился с 24-м номером рейтинга, хорватом Марином Чиличем.

Победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4 одержал Зверев. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Александр сделал 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Чилича – три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем раунде соревнований Зверев встретится с победителем матча американца Себастьяна Корды (30) и итальянца Лоренцо Музетти (63), который состоится сегодня, 4 мая.

Общий призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующим чемпионом является Зверев.

Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2022, среда. 14:40 МСК
Марин Чилич
24
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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