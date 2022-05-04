Александр Зверев не без проблем одолел Чилича на турнире в Мадриде

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). 3-я ракетка мира, немец Александр Зверев встретился с 24-м номером рейтинга, хорватом Марином Чиличем.
Победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4 одержал Зверев. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Александр сделал 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Чилича – три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В третьем раунде соревнований Зверев встретится с победителем матча американца Себастьяна Корды (30) и итальянца Лоренцо Музетти (63), который состоится сегодня, 4 мая.
Общий призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующим чемпионом является Зверев.
- 4 мая 2022
-
17:14
-
16:50
-
16:41
-
16:15
-
16:07
-
15:39
-
15:00
-
14:16
-
14:14
-
14:01
-
13:30
-
13:30
-
13:02
-
12:51
-
10:45
-
10:41
-
10:14
-
10:04
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:51
-
08:42
-
07:49
-
02:15
-
00:57
- 3 мая 2022
-
23:30
-
21:59
-
21:15
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
19:56
-
19:37