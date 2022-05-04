Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв американку Анисимову
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Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В четвертьфинале Александрова (Q) обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» – 2019 американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Александрова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Анисимовой — один эйс, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
За путёвку в финал соревнований Александрова сразится с представительницей Туниса Онс Жабер (8).
Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом же круге.
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