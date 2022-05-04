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Шварцман: если Надаль будет играть так же, как на тренировках, он выиграет «Ролан Гаррос»

Шварцман: если Надаль будет играть так же, как на тренировках, он выиграет «Ролан Гаррос»
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15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман оценил шансы испанца Рафаэля Надаля выиграть грядущий «Ролан Гаррос».

Шварцман провёл несколько тренировок с Надалем перед стартом на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Напомним, в конце марта врачи диагностировали у 34-летнего Рафаэля стрессовую трещину в рёберной дуге. Соревнования в Мадриде станут для испанца первыми после вынужденного перерыва.

«Он уничтожил меня на тренировке (смеётся). Честно говоря, я действительно это предполагаю. Если он будет играть так же, как на тренировках, я уверен, он выиграет «Ролан Гаррос». В этом году он проиграл лишь один матч Фритцу в Индиан-Уэллсе. Жажды к победам в его крови больше, чем у кого-то другого, даже несмотря на то что он скромен вне корта. Он выглядит очень внушительно в Мадриде. Он уже привык к перерывам из-за травм. Думаю, он очень мудр в этом вопросе, он знает, как возвращаться. В этом году его уровень был даже выше, чем в последние годы, думаю, он чувствует то же самое», — приводит слова Шварцмана AS.

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