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Соррибес-Тормо — о Касаткиной: мне кажется, мы делаем одно и то же, но она гораздо лучше

Соррибес-Тормо — о Касаткиной: мне кажется, мы делаем одно и то же, но она гораздо лучше
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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо указала на сходство с россиянкой Дарьей Касаткиной после победы над ней в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу Соррибес-Тормо. За выход в полуфинал домашнего турнира испанка сыграет с американкой Джессикой Пегулой (12).

«Мне кажется, мы делаем одно и то же, но она гораздо лучше, поэтому она стабильный игрок топ-50, топ-30, топ-10. Перед встречей я была немного встревожена, потому что она и её игра – идеальный пример того, что я пытаюсь делать», — сказала Соррибес-Тормо на послематчевой пресс-конференции.

Касаткина — бывшая 10-я ракетка мира (в данный момент — 23-я), чемпионка четырёх турниров на уровне WTA. Лучшая позиция Соррибес-Тормо в рейтинге — 32-я строчка. В её активе один титул WTA — победа в Гвадалахаре в 2021 году.

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