Рафаэль Надаль выиграл первый же матч после перерыва из-за трещины в ребре

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль одержал победу в первом матче после возвращения на корт.

Напомним, в конце марта врачи диагностировали у 34-летнего Рафаэля стрессовую трещину в рёберной дуге. Грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) стал для испанца первым после вынужденного перерыва.

В матче второго круга Мадрида Надаль (3) обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 56 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кецмановича — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем раунде Надаль встретится с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.