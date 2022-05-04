Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль выиграл первый же матч после перерыва из-за трещины в ребре

Рафаэль Надаль выиграл первый же матч после перерыва из-за трещины в ребре
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль одержал победу в первом матче после возвращения на корт.

Напомним, в конце марта врачи диагностировали у 34-летнего Рафаэля стрессовую трещину в рёберной дуге. Грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) стал для испанца первым после вынужденного перерыва.

В матче второго круга Мадрида Надаль (3) обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 56 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кецмановича — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем раунде Надаль встретится с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.

Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2022, среда. 17:20 МСК
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 4  
         
Миомир Кецманович
32
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022