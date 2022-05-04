Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Blick: Борису Беккеру предлагают комментировать теннисные матчи из тюрьмы

Blick: Борису Беккеру предлагают комментировать теннисные матчи из тюрьмы
Комментарии

Руководство сети спортивных телеканалов Eurosport ведёт переговоры с адвокатами чемпиона шести турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, немца Бориса Беккера, который ранее был приговорён британским судом к 2,5 года тюрьмы за сокрытие денежных активов.

Eurosport выясняет, сможет ли 54-летний Беккер комментировать теннисные матчи из тюрьмы, сообщает Blick. Беккер продолжительное время являлся экспертом телеканала.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.

От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022