Украинка Ангелина Калинина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Калинина уступила представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Калинина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Тайхман — четыре эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Отметим, что по ходу турнира Калинина обыграла чемпионку US Open — 2017 американку Слоан Стивенс, чемпионку двух турниров «Большого шлема» испанку Гарбинье Мугурусу (7) и победительницу US Open — 2021 британку Эмму Радукану (9).