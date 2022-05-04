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Украинка Ангелина Калинина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Мадриде

Украинка Ангелина Калинина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Мадриде
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В четвертьфинальном матче Калинина уступила представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Калинина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Тайхман — четыре эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Отметим, что по ходу турнира Калинина обыграла чемпионку US Open — 2017 американку Слоан Стивенс, чемпионку двух турниров «Большого шлема» испанку Гарбинье Мугурусу (7) и победительницу US Open — 2021 британку Эмму Радукану (9).

Мадрид (ж). 1/4 финала
04 мая 2022, среда. 18:40 МСК
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
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