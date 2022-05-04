Рублёв и Хачанов проиграли Хуркачу и Иснеру в 1/8 финала турнира в Мадриде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не сумели пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.
В 1/8 финала Рублёв и Хачанов уступили паре Хуберт Хуркач (Польша)/Джон Иснер (США) со счётом 3:6, 4:6. Отметим, что матч россиян был прерван из-за дождя при счёте 4:3 (40-15) в их пользу во втором сете и перенесён на следующий день.
В итоге общая продолжительность встречи составила 59 минут. Рублёв и Хачанов два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти созданных. На счету Хуркача и Иснера — девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 3.
Отметим, что Хуркач и Иснер выиграли ранее прошедший «Мастерс» в Майами (США).
- 4 мая 2022
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