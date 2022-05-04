Самуэль Это'О предложил российским и украинским теннисистам вместе сыграть на Уимблдоне

Президент Камерунской футбольной ассоциации Самуэль Это'О высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
«В Африке войны идут ежедневно, и мы знаем имена тех, кто их развязывает, но складывается впечатление, что никому до этого нет дела. При этом беженцев из африканских стран не так хорошо принимают – возможно, они недостаточно пострадали? При этом Европа берёт у нас газ, алмазы, нашу продукцию. Голос спорта громок, спорт знает, как заставить себя услышать, выйти за рамки предрассудков. Он всегда должен объединять, а не отталкивать.
Было бы здорово, если бы на Уимблдоне украинцы и россияне играли вместе в парном разряде, показывая, что совместное сосуществование возможно. Особенно если играть вместе, не создавая ложного превосходства. Надо попытаться», — приводит слова Это’О La Repubblica.
- 4 мая 2022
-
21:57
-
21:46
-
21:17
-
20:20
-
20:00
-
19:46
-
19:40
-
19:28
-
19:18
-
18:51
-
18:22
-
17:59
-
17:42
-
17:14
-
16:50
-
16:41
-
16:15
-
16:07
-
15:39
-
15:00
-
14:16
-
14:14
-
14:01
-
13:30
-
13:30
-
13:02
-
12:51
-
10:45
-
10:41
-
10:14
-
10:04
-
09:50
-
09:39
-
09:32
-
09:00