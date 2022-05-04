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Самуэль Это'О предложил российским и украинским теннисистам вместе сыграть на Уимблдоне

Самуэль Это'О предложил российским и украинским теннисистам вместе сыграть на Уимблдоне
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Президент Камерунской футбольной ассоциации Самуэль Это'О высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

«В Африке войны идут ежедневно, и мы знаем имена тех, кто их развязывает, но складывается впечатление, что никому до этого нет дела. При этом беженцев из африканских стран не так хорошо принимают – возможно, они недостаточно пострадали? При этом Европа берёт у нас газ, алмазы, нашу продукцию. Голос спорта громок, спорт знает, как заставить себя услышать, выйти за рамки предрассудков. Он всегда должен объединять, а не отталкивать.

Было бы здорово, если бы на Уимблдоне украинцы и россияне играли вместе в парном разряде, показывая, что совместное сосуществование возможно. Особенно если играть вместе, не создавая ложного превосходства. Надо попытаться», — приводит слова Это’О La Repubblica.

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