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Лоренцо Музетти вышел в 3-й круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Александром Зверевым

Лоренцо Музетти вышел в 3-й круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Александром Зверевым
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Определился соперник третьей ракетки мира действующего чемпиона немца Александра Зверева (2) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал 63-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти.

Во втором круге квалифаер Музетти уверенно обыграл 30-й номер рейтинга американца Себастьяна Корду со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Музетти 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. В активе Корды — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Напомним, в финале 2021 года Зверев в упорной борьбе обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

Общий призовой фонд текущего розыгрыша составил € 6 744 165.

Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2022, среда. 20:45 МСК
Себастьян Корда
30
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Лоренцо Музетти
63
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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