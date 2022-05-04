Лоренцо Музетти вышел в 3-й круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Александром Зверевым
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Определился соперник третьей ракетки мира действующего чемпиона немца Александра Зверева (2) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал 63-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти.
Во втором круге квалифаер Музетти уверенно обыграл 30-й номер рейтинга американца Себастьяна Корду со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Музетти 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. В активе Корды — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Напомним, в финале 2021 года Зверев в упорной борьбе обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.
Общий призовой фонд текущего розыгрыша составил € 6 744 165.
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