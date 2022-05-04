Джокович пришёл на матч «Реала» и «Манчестер Сити». Там же находятся Надаль и Алькарас

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович присутствует на полуфинальном матче Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Манчестер Сити».

В данный момент Джокович находится в Мадриде (Испания), где участвует в грунтовом турнире серии «Мастерс». Ранее Новак вышел в третий круг соревнований, обыграв француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:2. В следующем раунде серб сразится с британцем Энди Марреем.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Примечательно, что на матч также пришёл 21-кратный победитель ТБШ испанец Рафаэль Надаль. Свой стартовый матч на «Мастерсе» он провёл сегодня, 4 мая (так же выиграл). Организаторы пошли навстречу испанцу и перенесли время игры Надаля на более ранний срок, чтобы тот успел на стадион.

Также на игре присутствует другой испанец девятая ракетка мира Карлос Алькарас. Он стоит рядом с Джоковичем.