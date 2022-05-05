Новак Джокович поделился эмоциями от матча «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/2 финала ЛЧ

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился эмоциями от полуфинального матча Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Манчестер Сити». В данный момент счёт встречи 2:1 в пользу «Реала», игра продолжится в дополнительное время. На матче также присутствуют испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

«Я хорошо знаю Луку Модрича. Он мой хороший друг. Я очень рад наблюдать за его футболом. Атмосфера просто потрясающая. Я стою рядом с Алькарасом и наблюдаю за его нервным лицом. Он и Надаль – любимые теннисисты моего сына», — приводит слова Джоковича журналист Ману Эредиа в своих социальных сетях со ссылкой на эфир Fútbol en Movistar Plus+.

Джокович находится в Мадриде (Испания), где участвует в грунтовом турнире серии «Мастерс». Ранее Новак вышел в третий круг соревнований, обыграв француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 6:2. В следующем раунде серб сразится с британцем Энди Марреем.