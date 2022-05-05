Новак Джокович иронично обратился к экс-тренеру Мариану Вайде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на то, что его бывший наставник Мариан Вайда начал сотрудничество с 47-м номером рейтинга, словацким теннисистом Алексом Молчаном.

«Удачи вам обоим… Кроме тех случаев, когда будете играть со мной», — написал Джокович в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Джокович, объясняя разрыв с Вайдой, заявлял, что 57-летний тренер устал от постоянных разъездов по миру. Вайда и Джокович работали вместе в течение 15 лет.

Отметим, некоторые СМИ сообщали, что Джокович и Вайда приняли решение о прекращении сотрудничества сразу после поражения Новака на US Open — 2021. В финале турнира серб проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6. В случае победы Новак собрал бы календарный «Большой шлем». В мужском одиночном разряде это не удавалось никому после легендарного австралийца Рода Лэйвера в 1969 году.