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Рафаэль Надаль опубликовал пост после победы в первом матче на «Мастерсе» в Мадриде

Рафаэль Надаль опубликовал пост после победы в первом матче на «Мастерсе» в Мадриде
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост в своих соцсетях, после того как победил представителя Сербии Миомира Кецмановича во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Надаль, освобождённый от матчей первого круга, обыграл Кецмановича со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

«Рад выиграть первый матч после травмы. С удовольствием играю дома и наслаждаюсь каждым моментом», — написал испанский теннисист.

Напомним, Надаль не играл несколько недель из-за стрессового перелома ребра.

В третьем круге Рафаэль Надаль сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в матче второго раунда победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.

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