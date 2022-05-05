Эмма Радукану опубликовала пост после поражения от украинки Калининой на турнире в Мадриде

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как в трёх сетах проиграла украинке Ангелине Калининой на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Спасибо, Мадрид. Крутой город, я повеселилась. Хорошая неделя, чтобы двигаться дальше», — написала Радукану.

Калинина после победы над Радукану не смогла выйти в полуфинал. Украинская теннисистка проиграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, которая сразится с американкой Джессикой Пегулой. В другом полуфинале сыграют россиянка Екатерина Александрова и представительница Туниса Онс Жабер. Матчи состоятся сегодня, 5 мая.

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