19-летний Карлос Алькарас показал, как выглядел в детстве. Фото

Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал старое фото в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядел в детстве. Сегодня, 5 мая, Алькарасу исполнилось 19 лет.

Фото: из личного архива карлоса алькараса

В настоящее время Карлос Алькарас выступает на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований испанский теннисист сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Матч состоится сегодня, 5 мая. Во втором раунде Алькарас, освобождённый от матчей первого круга, обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 7:5.

В апреле Карлос Алькарас выиграл грунтовый турнир в Барселоне (Испания). В финале он победил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: