19-летний Карлос Алькарас показал, как выглядел в детстве. Фото

Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал старое фото в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядел в детстве. Сегодня, 5 мая, Алькарасу исполнилось 19 лет.
Фото: из личного архива карлоса алькараса
В настоящее время Карлос Алькарас выступает на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований испанский теннисист сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Матч состоится сегодня, 5 мая. Во втором раунде Алькарас, освобождённый от матчей первого круга, обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 7:5.
В апреле Карлос Алькарас выиграл грунтовый турнир в Барселоне (Испания). В финале он победил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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