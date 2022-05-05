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19-летний Карлос Алькарас показал, как выглядел в детстве. Фото

19-летний Карлос Алькарас показал, как выглядел в детстве. Фото
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Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал старое фото в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядел в детстве. Сегодня, 5 мая, Алькарасу исполнилось 19 лет.

Фото: из личного архива карлоса алькараса

В настоящее время Карлос Алькарас выступает на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований испанский теннисист сразится с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Матч состоится сегодня, 5 мая. Во втором раунде Алькарас, освобождённый от матчей первого круга, обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 7:5.

В апреле Карлос Алькарас выиграл грунтовый турнир в Барселоне (Испания). В финале он победил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту.

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