Рафаэль Надаль прокомментировал победу в первом матче на «Мастерсе» в Мадриде

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, который победил представителя Сербии Миомира Кецмановича во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), прокомментировал свой успех. Надаль, освобождённый от матчей первого круга, обыграл Кецмановича со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

«Я ушёл после матча очень, очень довольным. Надо быть честным с собой. Подготовки как таковой не существовало. Нельзя ожидать чего-то существенного в самом начале.

Тренировки? Взлёты и падения. Это словно качели. Были дни получше, были похуже. Всё-таки проблемы с ребром серьёзно ограничивают возможности в игре», — приводит слова Надаля Reuters.

Напомним, Надаль не играл несколько недель из-за стрессового перелома ребра.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: