Андрей Рублёв назвал причины успеха 19-летнего Карлоса Алькараса

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о причинах успеха 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, девятого номера рейтинга ATP. Алькарас выиграл уже четыре турнира ATP в мужском одиночном разряде.

«Он сделал всё как надо в нужное время. Во-первых, он невероятно талантлив. Во-вторых, он действительно очень любит теннис. Он любит играть, работать, а не то, что он может от него получить. Это для него не имеет значения, и легко можно видеть это.

Повторюсь, он сделал всё, что было нужно. У него есть все качества. Вот почему он уже сейчас настолько хорош», — приводит слова Андрея Рублёва испанское издание El Mundo.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: