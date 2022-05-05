Андрей Рублёв назвал причины успеха 19-летнего Карлоса Алькараса
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о причинах успеха 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, девятого номера рейтинга ATP. Алькарас выиграл уже четыре турнира ATP в мужском одиночном разряде.
«Он сделал всё как надо в нужное время. Во-первых, он невероятно талантлив. Во-вторых, он действительно очень любит теннис. Он любит играть, работать, а не то, что он может от него получить. Это для него не имеет значения, и легко можно видеть это.
Повторюсь, он сделал всё, что было нужно. У него есть все качества. Вот почему он уже сейчас настолько хорош», — приводит слова Андрея Рублёва испанское издание El Mundo.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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