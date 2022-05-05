Зверев — о победе над Чиличем: думаю, я сыграл очень хорошо

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (4:6, 6:4, 6:4).

«Думаю, я сыграл очень хорошо. А в первом сете просто потерял концентрацию. Но я доволен победой и рад пройти дальше. Марин – сложный соперник в текущих условиях, потому что в Мадриде мы играем на высоте.

Приятно снова оказаться на этом корте и вновь испытывать положительные эмоции от турнира. Но мне нужно сконцентрироваться на нынешних задачах. Надеюсь, я смогу хорошо выступить на этой неделе», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Напомним, общий призовой фонд «Мастерса» в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующим чемпионом является именно Зверев.

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