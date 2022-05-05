Брат Новака Джоковича рассказал о словах Андрея Рублёва о турнире в Белграде

Джордже Джокович, брат 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, что российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, думает о турнире в Белграде (Сербия). Джордже Джокович является директором прошедшего в апреле турнира, победу в котором одержал Рублёв, победивший в финале Новака Джоковича.
«Белград — один из величайших городов Европы со своей историей. Многие игроки признают это, и им нравится приезжать сюда. Мы хотим предоставить им наилучшие возможности на протяжении всего турнира. Я разговаривал с Андреем Рублёвым, и он сказал, что чувствует себя здесь хорошо и что уровень конкуренции серьёзно возрос», — приводит слова Джордже Джоковича Last Word on Sports.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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