Брат Новака Джоковича рассказал о словах Андрея Рублёва о турнире в Белграде

Джордже Джокович, брат 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, что российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, думает о турнире в Белграде (Сербия). Джордже Джокович является директором прошедшего в апреле турнира, победу в котором одержал Рублёв, победивший в финале Новака Джоковича.

«Белград — один из величайших городов Европы со своей историей. Многие игроки признают это, и им нравится приезжать сюда. Мы хотим предоставить им наилучшие возможности на протяжении всего турнира. Я разговаривал с Андреем Рублёвым, и он сказал, что чувствует себя здесь хорошо и что уровень конкуренции серьёзно возрос», — приводит слова Джордже Джоковича Last Word on Sports.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: